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Источник: в 2025 году Формула-1 откажется от MGU-H на силовых установках

Источник: в 2025 году Формула-1 откажется от MGU-H на силовых установках
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация готовит новый регламент на моторы с 2025 года, сообщает в своём «твиттере» журналист Альберт Фабрега. По информации источника, в новом регламенте не найдётся места генератору тепловой энергии — MGU-H.

Фабрега отметил, что из плюсов MGU-H стоит отметить повышение КПД двигателей, однако этот блок привёл к различиям между моторами разных производителей, повысил расходы поставщиков моторов, был сложным и непонятным и, за счёт всего этого, мешал приходу в чемпионат новых производителей.

Жан Тодт говорил об отказе от модуля MGU-H ещё при обсуждении регламента на сезон-2021, однако в итоге было принято решение заморозить регламент на моторы до 2025 года.

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