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Гран-при Ф-1 пройдут как «закрытые мероприятия». Команды задействуют по 80 сотрудников

Гран-при Ф-1 пройдут как «закрытые мероприятия». Команды задействуют по 80 сотрудников
Авто / Формула-1 0

Первые гонки Формулы-1 сезона-2020 будут официально называться «закрытыми мероприятиями» и пройдут за закрытыми дверями, сообщает RaceFans. По информации источника, чтобы избежать возможного распространения коронавируса, персонал команд будет сокращён до минимума.

Команды не смогут привезти на этапы более 80 сотрудников. Из этих 80 сотрудников только 60 имеют право работать с двумя машинами — такие правила действуют и во время открытых соревнований. При этом под ограничения не попадают сотрудники, связанные со спонсорами, маркетингом, связями с общественностью, безопасностью и транспортом.

Ожидается, что статус «закрытых мероприятий» получат первые гонки в Австрии и последующие гонки в Европе. По мнению руководства Формулы-1, соревнования со зрителями могут состояться уже во второй половине 2020 года.

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