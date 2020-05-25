Минарди: ходят слухи, что «Мерседес» готов к уходу из Формулы-1 после 2021 года

Бывший владелец команды Формулы-1 «Минарди» Джанкарло Минарди заявил, что «Мерседес» по окончании сезона 2021 года может покинуть «Королевские гонки». По словам Минарди, новый директор «Мерседеса» Ола Каллениус оказывает огромное влияние на проект.



«Ходят слухи, что «Мерседес» готов к уходу и что немецкий концерн останется в Формуле-1 только в качестве поставщика двигателей. Похоже, что новый директор «Мерседеса» Ола Каллениус оказывает большое влияние на проект. Пример тому мы уже видели в Мельбурне, когда Вольф очень хотел проводить гонку, а Каллениус решил иначе», — приводит слова Джанкарло Минарди GPBlog.



Стоит отметить, что ранее в прессе появились слухи о возможном уходе «Мерседеса» из Формулы-1.