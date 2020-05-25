Премьер-министр Великобритании поручил обеспечить проведение Гран-при Формулы-1
Планы Сильверстоуна принять две гонки Формулы-1 26 июля и 2 августа не будут нарушены благодаря вмешательству премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщает The Times.
Напомним, ранее появилась информация, что проведение Гран-при Великобритании находится под угрозой из-за жёстких карантинных мер, выдвигаемых правительством Великобритании: с 8 июня все, кто приезжает в страну, обязаны пройти 14-дневный карантин.
Как сообщает источник, премьер-министр страны Борис Джонсон поручил кабинету министров сделать всё возможное, чтобы Гран-при Формулы-1 состоялся.
В Формуле-1 пока не подтвердили эту информацию. Напомним, ранее руководство Формулы-1 рассматривало варианты замены Гран-при Великобритании на гонки в Германии или Венгрии.
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