Брандл: «Рено» лучше вложить $ 25 млн в развитие болида, чем платить Алонсо или Феттелю

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о будущем составе «Мерседеса» и «Рено».

«Мерседес» пока откладывает объявление состава. Его назовут в середине сезона. Сначала они хотят посмотреть на текущую обстановку. Вот почему Валттери Боттас и его менеджмент будут пытаться искать варианты. Они также хотят проверить варианты с другими командами. В «Мерседесе» заявляют, что не хотят звать гонщика со стороны. Так что Джордж Расселл — в числе кандидатов на место в их команде", — приводит слова Брандла GPblog.

Кроме «Мерседеса» ещё одно место на 2021 год есть в «Рено». Французская команда будет искать замену Даниэлю Риккардо, который уйдёт в «Макларен». В качестве кандидатов для этого ранее называли Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Но, по мнению Брандла, команде не стоит тратиться на столь высокооплачиваемых пилотов.

«Мы должны помнить, что «Рено» — заводская команда, поэтому Феттель, безусловно, мог бы подумать о том, чтобы присоединиться к ней. Однако если бы я был на месте французских руководителей, то предпочёл взять молодого гонщика в напарники к Окону. Возможно, Расселла, если он будет доступен в 2021 году. Будущее – вот что сейчас имеет значение. Молодые пилоты играют важную роль в этом. Поэтому «Рено» лучше вложить 25 миллионов в инфраструктуру, чтобы они могли построить конкурентоспособный болид", — подчеркнул Брандл.