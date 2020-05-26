Пьеро Феррари: Леклер – это символ надежды

Совладелец и вице-президент «Скудерии» Пьеро Феррари назвал пилота итальянской команды Шарля Леклера символом надежды и заявил, что Маттиа Бинотто предстоит решить непростую задачу в работе с Себастьяном Феттелем в 2020 году.
«Обыграть «Мерседес» будет непросто, но мы никогда не перестанем пытаться, и наши фанаты знают это. Я уверен в сделанном выборе в пользу Карлоса Сайнса. У нас уже есть молодой пилот Шарль Леклер, который является символом надежды и энтузиазма, поэтому я настроен оптимистично.
Что касается Себастьяна Феттеля, Маттиа Бинотто должен суметь справиться с этой объективно сложной и необычной ситуацией. Ведь у него в команде весь сезон будет гонщик, который точно уйдёт в конце года. Я не знаю, как мой отец справился бы с этим. Но он всегда говорил, что команда важнее любого сотрудника, даже если речь идёт о лучшем гонщике», — приводит слова Пьеро Феррари GrandPx.news.
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