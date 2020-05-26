Бывший тренер Ферстаппена рассказал о проблемах Макса во время отработки пит-стопов
Тренер Джейк Аликер и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен работали вместе пять лет. Они прекратили сотрудничество перед сезоном-2020 из-за того, что специалист не мог больше присутствовать на гонках по семейным обстоятельствам. Аликер рассказал, что за годы совместной работы Максу никак не удавалось справиться с тренировками пит-стопов.
«Ферстаппен ужасно плохо отрабатывал пит-стопы во время свободных заездов. Мне постоянно приходилось работать с ним над позиционированием болида, потому что для механика важен каждый дюйм. Это экономит драгоценное время.
Однако во время гонок Макс всегда был очень точен, почти идеален. Плюс он выступает в «Ред Булл» — команде, которая знаменита своими быстрыми пит-стопами», — приводит слова Аликера GPblog.
- 26 мая 2020
-
13:02
-
12:24
-
11:34
-
10:59
-
10:40
-
10:02
-
09:00
-
00:59
- 25 мая 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:45
-
20:55
-
19:55
-
19:01
-
17:38
-
16:41
-
15:47
-
15:13
-
14:50
-
14:27
-
13:56
-
12:51
-
11:54
-
11:05
-
10:44
-
10:27
-
09:58
-
09:05
-
00:59
- 24 мая 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:36
Партнерский контент