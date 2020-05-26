Бывший тренер Ферстаппена рассказал о проблемах Макса во время отработки пит-стопов

Тренер Джейк Аликер и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен работали вместе пять лет. Они прекратили сотрудничество перед сезоном-2020 из-за того, что специалист не мог больше присутствовать на гонках по семейным обстоятельствам. Аликер рассказал, что за годы совместной работы Максу никак не удавалось справиться с тренировками пит-стопов.



«Ферстаппен ужасно плохо отрабатывал пит-стопы во время свободных заездов. Мне постоянно приходилось работать с ним над позиционированием болида, потому что для механика важен каждый дюйм. Это экономит драгоценное время.



Однако во время гонок Макс всегда был очень точен, почти идеален. Плюс он выступает в «Ред Булл» — команде, которая знаменита своими быстрыми пит-стопами», — приводит слова Аликера GPblog.