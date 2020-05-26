ФИА начнёт принимать анонимные жалобы на нарушения и мошенничество в Формуле-1

Международная автомобильная федерация сообщила об открытии горячей линии, призванной помочь коллективам Формулы-1 «разоблачить конкурентов или команды, нарушающие правила». Информаторы могут анонимно сообщать о подозрительном поведении или неправомерных действиях.



Горячая линия будет доступна 24/7. Через неё можно пожаловаться на предполагаемые нарушения этических принципов, финансовые проступки, взяточничество, коррупцию и мошенничество, а также на вопросы, связанные со спортивной честностью и потенциальным манипулированием итогами соревнований. Кроме того информаторы могут сообщить об антидопинговых нарушениях.



Как отметили в ФИА, несмотря на «полную конфиденциальность» в течение всего процесса, заявитель должен быть уверен в обоснованности своей жалобы. Если обращение будет признано «вводящим в заблуждение», в отношении информатора могут открыть административное или даже уголовное дело.



«Лицо, сообщающее информацию, должно иметь разумные основания полагать, что представленная информация является правдивой, точной и подтверждённой доказательствами», — говорится в заявлении ФИА.