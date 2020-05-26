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Даниэль Абт потерял место в команде «Ауди» Формулы-Е за обман в виртуальной гонке

Даниэль Абт потерял место в команде «Ауди» Формулы-Е за обман в виртуальной гонке
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот Даниэль Абт, выступавший в Формуле-Е за «Ауди», решением команды отстранён от участия в гонках из-за скандала в виртуальном гонке. Как утверждает издание The Race, за этой формулировкой кроется полное прекращение сотрудничества между сторонами.

«Честность, прозрачность и последовательное соблюдение правил являются главными приоритетами для «Ауди», и это применимо ко всем без исключения мероприятиям с участием бренда. По этой причине «Ауди» решила отстранить Даниэля Абта», – говорится в заявлении команды, опубликованном на официальном сайте серии.

Напомним, немецкий пилот заявился в виртуальную гонку Формулы-E, но, как оказалось, пошёл на жульничество и отдал своё место профессиональному сим-рейсеру Лоренцу Хёрцингу. Обман вскрыли, сравнив IP-адреса. После этого Абта дисквалифицировали и оштрафовали на € 10 тыс., которые пойдут на благотворительность.

Абт является одним из четырёх пилотов, принявших участие во всех гонках Формулы- E. Пилот выступал за «Ауди» с первого чемпионата.

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