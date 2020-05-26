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«Макларен» сократит 1200 работников, включая сотрудников подразделения в Формуле-1

«Макларен» сократит 1200 работников, включая сотрудников подразделения в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

McLaren Group, куда входит одноимённая команда Формулы-1, планирует сократить 1200 сотрудников. При этом свои места потеряют и работники гоночного подразделения. Всего оно насчитывает 800 человек, 70 из них будут сокращены.

Решение продиктовано финансовым кризисом, вызванном пандемией коронавируса, а также грядущим введением потолка расходов в чемпионате мира Ф-1.

«Мы глубоко сожалеем о том влиянии, которое эта реструктуризация окажет на всех наших людей. Это шаг, которого мы пытались избежать, уже приняв меры по значительному сокращению издержек во всех подразделениях нашего бизнеса. Но сейчас у нас нет другого выбора, кроме как уменьшить размер штата», – приводит слова председателя совета директоров McLaren Group Пола Уолша Sky Sports.

Из-за карантина и ради предотвращения риска распространения коронавируса в «Макларене» приняли решение приостановить производство спорткаров, и до сих пор неясно, возобновилась ли эта работа.

Ранее сообщалось, что McLaren Group, где в общей сложности работает 4000 человек, планирует привлечь до £ 275 млн ($ 335 млн) инвестиций, заложив часть своей коллекции классических болидов и производственный комплекс в графстве Суррей.

«Макларен» хочет привлечь $ 335 млн инвестиций, заложив исторические болиды и базу команды
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