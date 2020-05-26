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Босс «Мерседес-AMG» перешёл на работу в «Астон Мартин»

Босс «Мерседес-AMG» перешёл на работу в «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Новое руководство «Астон Мартин» затеяло серьёзные кадровые изменения в структуре компании. Так, на должность исполнительного директора компании назначен Тобиас Моерс, сообщает пресс-служба «Астон Мартин». Моерс перешёл в британскую компанию из «Мерседеса», там он занимал должность главы «Мерседес-AMG».

На должности исполнительного директора Тобиас заменит Энди Палмера. Это первая серьёзная кадровая перестановка в управленческой структуре «Астон Мартин», после того как её приобрёл канадский бизнесмен Лоуренс Стролл.

Напомним, что уже в 2021 году «Астон Мартин» вернётся в Формулу-1 в качестве заводской команды. Под знаменитым брендом будет выступать коллектив, ныне носящий название «Рейсинг Пойнт».

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