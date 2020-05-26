Босс «Мерседес-AMG» перешёл на работу в «Астон Мартин»
Новое руководство «Астон Мартин» затеяло серьёзные кадровые изменения в структуре компании. Так, на должность исполнительного директора компании назначен Тобиас Моерс, сообщает пресс-служба «Астон Мартин». Моерс перешёл в британскую компанию из «Мерседеса», там он занимал должность главы «Мерседес-AMG».
На должности исполнительного директора Тобиас заменит Энди Палмера. Это первая серьёзная кадровая перестановка в управленческой структуре «Астон Мартин», после того как её приобрёл канадский бизнесмен Лоуренс Стролл.
Напомним, что уже в 2021 году «Астон Мартин» вернётся в Формулу-1 в качестве заводской команды. Под знаменитым брендом будет выступать коллектив, ныне носящий название «Рейсинг Пойнт».
- 26 мая 2020
-
17:59
-
17:01
-
15:54
-
15:08
-
14:28
-
13:02
-
12:24
-
11:34
-
10:59
-
10:40
-
10:02
-
09:00
-
00:59
- 25 мая 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:45
-
20:55
-
19:55
-
19:01
-
17:38
-
16:41
-
15:47
-
15:13
-
14:50
-
14:27
-
13:56
-
12:51
-
11:54
-
11:05
-
10:44
-
10:27
-
09:58
-
09:05
-
00:59
- 24 мая 2020
-
23:15
Партнерский контент