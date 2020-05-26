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Штайнер: я не стану приглашать Феттеля в «Хаас»

Штайнер: я не стану приглашать Феттеля в «Хаас»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает маловероятным сценарий, при котором четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель с 2021 года начнёт выступать в команде из середины пелотона. Функционер подчеркнул, что и сам не намерен предлагать немцу место в своём коллективе.

«Себастьян является четырёхкратным чемпионом мира, сомневаюсь, что он присоединится к команде из середины пелотона. У него была успешная карьера, так зачем же ему так рисковать? У меня нормальные отношения с Себастьяном, но я не стану предлагать ему место в „Хаасе“. Думаю, кто-то с гораздо большими финансовыми возможностями сможет это сделать», — приводит слова Штайнера F1i.

Напомним, с 2021 года место Себастьяна Феттеля в «Феррари» займёт Карлос Сайнс.

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