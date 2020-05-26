Абитебуль: немного разочарован решением Риккардо

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признался, что решение Даниэля Риккардо покинуть команду после нынешнего сезона немного разочаровало. По словам функционера, предстоящая смена состава пилотов мешает стабильному развитию команды.

«Немного разочарован. Не думаю, что без стабильности можно что-то выстроить. Говорю не только о паре пилотов, это касается всей компании.

За последний год изменилось очень многое. В структуре нашего менеджмента и департаментов поменялось 70% человек. У нас появился новый технический директор, новый глава аэродинамического отдела. Всё это случилось в последние двенадцать месяцев", — приводит слова Абитебуля GPblog.

Напомним, с 2021 года Даниэль Риккардо будет выступать в составе «Макларена».