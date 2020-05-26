Гасли в скором времени также планирует начать выступления в виртуальных гонках
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли в скором времени намерен попробовать силы в виртуальных гонках, сообщает GPblog. Француз ещё не принимал участия в официальных кибергонках от Формулы-1, ссылаясь на отсутствие необходимого оборудования. Теперь оно, судя по всему, появилось.
Вместе с тем Гасли подчеркнул, что не намерен сразу же участвовать в гонках, а для начала хочет немного потренироваться. Пьер заявил, что выйдет на старт, когда почувствует к этому готовность.
Таким образом, он присоединится к многочисленной группе реальных пилотов Формулы-1, которые уже выступают в кибергонках.
Интереса к виртуальным соревнованиям пока что не проявляют Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Кими Райкконен и Ромен Грожан.
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