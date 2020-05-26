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Гасли в скором времени также планирует начать выступления в виртуальных гонках

Гасли в скором времени также планирует начать выступления в виртуальных гонках
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли в скором времени намерен попробовать силы в виртуальных гонках, сообщает GPblog. Француз ещё не принимал участия в официальных кибергонках от Формулы-1, ссылаясь на отсутствие необходимого оборудования. Теперь оно, судя по всему, появилось.

Вместе с тем Гасли подчеркнул, что не намерен сразу же участвовать в гонках, а для начала хочет немного потренироваться. Пьер заявил, что выйдет на старт, когда почувствует к этому готовность.

Таким образом, он присоединится к многочисленной группе реальных пилотов Формулы-1, которые уже выступают в кибергонках.

Интереса к виртуальным соревнованиям пока что не проявляют Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Кими Райкконен и Ромен Грожан.

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