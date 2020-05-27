Глок считает, что Зайдль может привести «Макларен» в тройку сильнейших

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что руководитель «Макларена» Андреас Зайдль обладает всеми нужными качествами, чтобы помочь британской команде вернуться в число лидеров чемпионата.

«Всё, что случилось с „Маклареном“ в минувшем сезоне, было создано Андреасом Зайдлем. Он менял небольшие вещи, которые имели большое значение. Он очень хорошо справлялся и вернул команду в топ-5, уверен, что его работа принесёт ещё большие плоды. С хорошей машиной он способен привести команду к месту в тройке или по крайней мере сделать так, чтобы команды из топ-3 не чувствовали себя спокойно.

Зайдль очень скромный человек, он знает, как общаться с людьми, умеет выявлять сильные стороны, он очень открыт и с ним можно посмеяться.Это нормальный парень и никакие обстоятельства не меняют его", — приводит слова Глока Planet F1.

Напомним, «Макларен» завершил минувший сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов.