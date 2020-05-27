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«Феррари» подготовит к старту сезона новый нос. Работа над мотором идёт в три смены

«Феррари» подготовит к старту сезона новый нос. Работа над мотором идёт в три смены
Авто / Формула-1 0

Команда «Феррари», несмотря на пандемию коронавируса, ведёт активную работу по модернизации своего болида в преддверии старта сезона. К началу чемпионата мира «Скудерия» подготовит ряд изменений в аэродинамике и силовой установке.

Одно из новшеств касается нового обтекателя. «Феррари» использовала практически неизменную конструкцию с сезона-2016, за исключением нескольких модернизаций. Однако, как утверждает технический специалист портала Motorsport Джорджио Пиола, к Гран-при Австрии итальянский коллектив представит совершенно новую модификацию. Ожидается, что новый нос болидов «Скудерии» будет похож на тот, что используют в «Ред Булл», но меньше в целом и значительно уже.

Кроме того, «Феррари» продолжает оптимизировать работу своей установки. Мы уже сообщали, что «Скудерии» удалось выявить одну из главных причин слабости текущего болида: она заключалась в сверхлёгкой коробке передач.

Теперь специалисты нашли способ добавить мощности и двигателю, заменив головки цилиндров и создав новое программное обеспечение. Таким образом, силовая установка «Феррари» будет выдавать на пике ту же производительность, что и в прошлом году, однако по сравнению с сезоном-2019 все элементы будут абсолютно легальными. В настоящий момент работы находятся на завершающем этапе. Специалисты трудятся в три смены, чтобы всё было готово к старту сезона.

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