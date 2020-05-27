«Феррари» подготовит к старту сезона новый нос. Работа над мотором идёт в три смены

Команда «Феррари», несмотря на пандемию коронавируса, ведёт активную работу по модернизации своего болида в преддверии старта сезона. К началу чемпионата мира «Скудерия» подготовит ряд изменений в аэродинамике и силовой установке.
Одно из новшеств касается нового обтекателя. «Феррари» использовала практически неизменную конструкцию с сезона-2016, за исключением нескольких модернизаций. Однако, как утверждает технический специалист портала Motorsport Джорджио Пиола, к Гран-при Австрии итальянский коллектив представит совершенно новую модификацию. Ожидается, что новый нос болидов «Скудерии» будет похож на тот, что используют в «Ред Булл», но меньше в целом и значительно уже.
Кроме того, «Феррари» продолжает оптимизировать работу своей установки. Мы уже сообщали, что «Скудерии» удалось выявить одну из главных причин слабости текущего болида: она заключалась в сверхлёгкой коробке передач.
Теперь специалисты нашли способ добавить мощности и двигателю, заменив головки цилиндров и создав новое программное обеспечение. Таким образом, силовая установка «Феррари» будет выдавать на пике ту же производительность, что и в прошлом году, однако по сравнению с сезоном-2019 все элементы будут абсолютно легальными. В настоящий момент работы находятся на завершающем этапе. Специалисты трудятся в три смены, чтобы всё было готово к старту сезона.
- 27 мая 2020
-
11:24
-
09:47
-
09:00
-
00:53
- 26 мая 2020
-
23:37
-
22:10
-
20:44
-
19:41
-
18:33
-
17:59
-
17:01
-
15:54
-
15:08
-
14:28
-
13:02
-
12:24
-
11:34
-
10:59
-
10:40
-
10:02
-
09:00
-
00:59
- 25 мая 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:45
-
20:55
-
19:55
-
19:01
-
17:38
-
16:41
-
15:47
-
15:13
-
14:50
-
14:27
-
13:56