Победитель «Инди-500»: мне нравится, что Ферстаппен не стал высокомерным мальчишкой

Нидерландский автогонщик, двукратный победитель легендарной гонки «500 миль Индианаполиса» Ари Лёйендейк выразил мнение, что популярность нисколько не испортила молодого пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Что мне нравится в Максе, так это то, что теперь, когда его носят на руках, он не стал вдруг высокомерным мальчишкой. Ферстаппен так же радуется победам в гонках, словно он ещё ребёнок. Если вы посмотрите на Льюиса Хэмилтона, то вообще не увидите этого», — приводит слова победителя «Инди-5000» 1990 и 1997 годов GPblog.



Макс Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года. За пять сезонов он набрал 948 очков, 31 раз поднимался на подиум и одержал победы в 8 гонках. Кроме того, на его счету два поула и 4 быстрейших круга.

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