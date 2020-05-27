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У раллийного гонщика Яри-Матти Латвалы конфисковали недвижимость и личные машины

У раллийного гонщика Яри-Матти Латвалы конфисковали недвижимость и личные машины
Авто / Ралли 0

Финские налоговые органы конфисковали недвижимость и несколько личных машин пилота WRC Яри-Матти Латвалы. Об этом сообщает Motorsport Week. В 2009 году гонщик переехал жить в Монако, однако налоговая инстанция уверена, что он проводил больше времени в Финляндии.

Латвалу обвинили в том, что он не выплатил стране около € 6 млн налоговых отчислений. Пилот обжаловал это решение, что не уберегло его от ареста недвижимости.

«Это действительно произошло. У меня были конфискованы некоторые автомобили и недвижимость. Это стало неожиданностью для меня, и я удивлён таким решением. Налоговая служба рассчитала сумму на несколько лет и приняла собственное решение. Хотя спор продолжается, я уже заплатил налоги, чтобы показать свою готовность к сотрудничеству. Вот почему решение властей о конфискации стало для меня такой неожиданностью», — заявил Латвала.

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