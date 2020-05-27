Масса: отсутствие титулов у «Феррари» связано не только с Феттелем

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса выразил мнение, что болельщики напрасно связывают неудачи «Скудерии» лишь с Себастьяном Феттелем, который в конце года покинет команду.



«Нельзя забывать, что «Феррари» последний раз брала титул в 2008-м. Многие хорошие гонщики проходили через команду и не могли победить. В том числе и после сезона-2008, когда я был там. У «Феррари» за это время никогда не было машины или коллектива, чтобы выиграть чемпионат.

Фернандо Алонсо проделал невероятную работу в 2010 году. Он выступал действительно на пределе, борясь за чемпионство. Но, если честно, машина не могла помочь ему, когда Фернандо проделывал потрясающую работу.

Все гонщики, которые были в эти года в «Феррари» — Себастьян, Кими — не смогли победить, потому что команда была не совсем идеальной. Так что проблема связана не только с Себастьяном. Он провёл много отличных гонок, выиграл часть из них, сражался. Феттель опережал такого опытного напарника, как чемпион мира Райкконен», — приводит слова Массы GPToday.