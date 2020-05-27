В сезоне-2021 минимальный вес болидов Формулы-1 увеличат на 3 кг

Несмотря на то, что команды согласились не вносить изменений в конструкцию шасси перед следующим годом, минимальный вес болидов в сезоне-2021 увеличится. Как утверждает издание RaceFans, он будет составлять 749 кг, вместо текущих 746.



Многие пилоты, включая четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, ранее жаловались на слишком тяжёлые болиды. Однако некоторые производители силовых установок опасаются, что снижение веса вынудит их использовать более токсичные и дорогие материалы.

В 2022 году вес болидов должен увеличиться ещё больше, когда Формула-1 перейдёт на новый технический регламент. Эта мера, как показали краш-тесты, продиктована необходимостью устанавливать дополнительные амортизирующие конструкции на болиды нового поколения. Таким образом их вес может достигать 778 кг.