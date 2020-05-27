Чемпион DTM Раст может заменить уличённого в жульничестве Абта в Формуле-Е

Чемпион DTM Рене Раст является фаворитом на место в команде «Ауди» в Формуле-Е на замену отчисленному из гоночного коллектива Даниэлю Абту, утверждает издание The Race.
Абт потерял место в команде «Ауди» за обман в виртуальной гонке. Немецкий пилот пошёл на жульничество и отдал своё место профессиональному сим-рейсеру Лоренцу Хёрцингу. Обман вскрыли, сравнив IP-адреса. После этого Абта дисквалифицировали и оштрафовали на € 10 тыс., которые пойдут на благотворительность.
Отмечается, что в «Ауди» рассматривали кандидатуру Раста ещё до скандальной истории с Абтом в виртуальных гонках, именно поэтому чемпион немецкой кузовной серии является фаворитом на место в Формуле-Е. Кроме того, Рене может быть обеспокоен будущим из-за туманных перспектив серии DTM.
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