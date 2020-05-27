Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Чемпион DTM Раст может заменить уличённого в жульничестве Абта в Формуле-Е

Чемпион DTM Раст может заменить уличённого в жульничестве Абта в Формуле-Е
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Чемпион DTM Рене Раст является фаворитом на место в команде «Ауди» в Формуле-Е на замену отчисленному из гоночного коллектива Даниэлю Абту, утверждает издание The Race.

Абт потерял место в команде «Ауди» за обман в виртуальной гонке. Немецкий пилот пошёл на жульничество и отдал своё место профессиональному сим-рейсеру Лоренцу Хёрцингу. Обман вскрыли, сравнив IP-адреса. После этого Абта дисквалифицировали и оштрафовали на € 10 тыс., которые пойдут на благотворительность.

Отмечается, что в «Ауди» рассматривали кандидатуру Раста ещё до скандальной истории с Абтом в виртуальных гонках, именно поэтому чемпион немецкой кузовной серии является фаворитом на место в Формуле-Е. Кроме того, Рене может быть обеспокоен будущим из-за туманных перспектив серии DTM.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020