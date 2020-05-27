«Марко был очень зол на меня». Ферстаппен рассказал о своей самой нелепой ошибке в Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своей самой нелепой ошибке в карьере в Формуле-1.
«Самая нелепая ошибка у меня была в Остине в 2016 году. Я ехал, насколько помню, на пятой позиции. Всё шло хорошо, я догонял ребят впереди. Инженер сказал мне атаковать. Обычно такое говорят перед пит-стопом, но я знал, что мне нужно прибавить в скорости. В итоге я проехал круг, всё шло отлично до предпоследнего поворота, после чего я завернул на пит-лейн, после чего осознал, что меня не звали в боксы.
Мне не говорили ехать на пит-стоп. Я тут же начал кричать ребятам, что еду на пит-стоп. Они тут же начали выбегать из боксов, хватая первые попавшиеся шины. В итоге пит-стоп длился 8 или 9 секунд, хотя это в любом случае быстро, учитывая мою ошибку. Я просто продолжил гонку, а через три круга в машине что-то сломалось и я сошёл. Хельмут Марко очень разозлился на меня. Я же просто признал свою вину», — приводит слова Макса Ферстаппена GPToday.
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