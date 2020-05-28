Формула-1 зарезервировала Сильверстоун на первые два уик-энда августа

Формула-1 зарезервировала два первых уик-энда августа для гонок в Сильверстоуне, сообщает Autosport. Таким образом, если ограничения со стороны правительства Великоборитании позволят провести этапы то они состоятся 2 и 9 августа.
Ожидается, что финальная версия календаря европейских гонок Формулы-1 сезона-2020 будет опубликована в понедельник, 1 июня.
По предварительной версии календаря ожидается, что за два месяца в Европе пройдёт восемь гонок — по два этапа в Австрии и Великобритании, а также гонки в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.
Предварительный календарь еаропейской части сезона-2020:
5 июля — Австрия
12 июля — Австрия
19 июля — Венгрия
2 августа — Великобритания
9 августа — Великобритания
16 августа — Испания
30 августа — Бельгия
6 сентября — Италия
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