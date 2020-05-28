Формула-1 зарезервировала Сильверстоун на первые два уик-энда августа

Формула-1 зарезервировала два первых уик-энда августа для гонок в Сильверстоуне, сообщает Autosport. Таким образом, если ограничения со стороны правительства Великоборитании позволят провести этапы то они состоятся 2 и 9 августа.



Ожидается, что финальная версия календаря европейских гонок Формулы-1 сезона-2020 будет опубликована в понедельник, 1 июня.



По предварительной версии календаря ожидается, что за два месяца в Европе пройдёт восемь гонок — по два этапа в Австрии и Великобритании, а также гонки в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.



Предварительный календарь еаропейской части сезона-2020:



5 июля — Австрия

12 июля — Австрия

19 июля — Венгрия

2 августа — Великобритания

9 августа — Великобритания

16 августа — Испания

30 августа — Бельгия

6 сентября — Италия