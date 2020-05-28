«Макларен» отреагировал на новый финансовый регламент, вынудивший команду сократить штат

Глава «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал изменения в финансовом регламенте Формулы-1, из-за которых команде придётся сократить часть сотрудников.

«Всем было ясно, что новый бюджетный лимит будет применён. Мы стремились установить более низкий предел для финансовой устойчивости нашего спорта, но это стало большой проблемой для нас. Реорганизация и правильный подбор штата, вызванные этими ограничениями, были весьма болезненны. Как мы уже подчёркивали, новый лимит означает, что нам придётся расстаться с некоторыми членами команды. Но наша цель — добиться идеального баланса в штате и стать самой эффективной командой в будущем», — приводит слова Зайдля пресс-служба команды.



Согласно договорённости, с 2021 года ограничение бюджетов гоночных коллективов в «Королевских гонках» составит $ 145 млн вместо запланированных $ 175 млн.



«Единый бюджетный лимит в сочетании с более равномерным распределением доходов между командами обеспечит большую конкуренцию и увеличит количество людей, желающих смотреть в прямом эфире Формулу-1. Это позволит добиться устойчивой прибыли для долгосрочной поддержки финансового состояния команд и спорта. В конце концов, от этого выигрывают фанаты, а значит и весь спорт», — отметил исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.