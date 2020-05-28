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Штайнер рассчитывает, что в Формулу-1 придут новые автопроизводители

Штайнер рассчитывает, что в Формулу-1 придут новые автопроизводители
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду, что новый финансовый регламент Формулы-1 позволит привлечь в чемпионат мира новых автопроизводителей.

«Бюджетные ограничения могут заинтересовать потенциальных участников, в том числе и автопроизводителей. Они позволят совету директоров компании точно знать, какую максимальную сумму им придётся потратить на проект.

Ситуация больше не будет прежней, когда в первый год вам называют одну сумму для участия, а через пять лет она увеличивается в три или четыре раза.

Теперь все знают максимальный потолок расходов, и я считаю, что это хорошо. Надеюсь, бюджетные ограничения привлекут в Формулу-1 крупные корпорации и новых автопроизводителей», — заявил Штайнер в интервью Sky Sports.

Согласно договорённости, с 2021 года ограничение бюджетов гоночных коллективов в «Королевских гонках» составит $ 145 млн вместо запланированных $ 175 млн.

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