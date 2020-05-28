Гран-при Нидерландов Формулы-1 точно не состоится в 2020 году
Пресс-служба Гран-при Нидерландов опубликовала сообщение, в котором уведомила, что этап Формулы-1 в 2020 году точно не состоится.
«Из-за распространения коронавируса по всему миру первый Гран-при Нидерландов Формулы-1 был окончательно перенесён на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными. Оставайтесь в безопасности», — говорится в заявлении пресс-службы в «Твиттере».
Гран-при Нидерландов должен был вернутся в календарь чемпионата мира Формулы-1 после более чем 30-летней паузы. Согласно первоначальным планам этап на автодроме «Зандворт» планировалось провести с 1 по 3 мая, но он был отложен из-за пандемии коронавируса.
Ожидается, что чемпионат мира Формулы-1 в 2020 году начнётся 5 июля в Австрии на «Ред Булл Ринге».
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