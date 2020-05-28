В «Рейсинг Пойнт» сравнили топ-команды Формулы-1 с динозаврами

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин сравнил топ-коллективы Ф-1 с динозаврами и выразил мнение, что им придётся приспосабливаться к новым экономическим условиям.
«На первом же нашем собрании мы приняли решение, что не должны превращаться в одну из этих больших команд-монстров Формулы-1, а попытаться сохранить эффективность и размер, который у нас есть в настоящее время. Мы не хотели внезапно расширяться с 450 до 800-900 человек. Это никогда не было нашей целью.
Раньше такая перспектива могла бы показаться привлекательной, но не сейчас, с учётом грядущих изменений в регламенте. Топ-команды – это динозавры. И вы должны быть небольшими, гибкими и эффективными. В этом наша сила.
Новый регламент позволит нам соперничать с грандами, они уже не будут получать преимущества от своего размера. Мы же годами оттачивали эффективность и точно знаем, как действовать в такой обстановке. Это поможет нам», — приводит слова Грина официальный сайт Формулы-1.
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