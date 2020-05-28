Ралли-рейд «Шёлковый путь»—2020 отменён

Организаторы международного ралли «Шёлковый путь» опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что в 2020 году мероприятие не состоится. Этот марафон должен был стать уже 10-м по счёту, но его пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом.
«Мы ответственно подходим к организации гонки и осознаём, что ситуация в мире по-прежнему очень непростая. В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным.
Здоровье и безопасность людей — наш главный приоритет! После вынужденной паузы мы с ещё большей энергией возьмёмся за организацию гонки следующего года и сделаем всё, чтобы она стала незабываемым событием для наших участников», — заявил руководитель проекта Владимир Чагин.
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