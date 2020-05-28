Экклстоун допустил, что Хэмилтон может стать 16-кратным чемпионом Формулы-1

Многие болельщики спорят, удастся ли Льюису Хэмилтону выиграть чемпионат в 2020 году и сравняться по количеству титулов с Михаэлем Шумахером. Однако бывший босс Формулы-1 настроен ещё более оптимистично в плане потенциальных достижений британца. Он предположил, что Льюис за карьеру к своим шести титулам может прибавить ещё 10!



«Если ситуация сохранится как есть, у Льюиса нет причин не выигрывать ещё 10 чемпионатов. Хэмилтону нет смысла переходить в другую команду. Когда он завершит сотрудничество с «Мерседесом», то завершит карьеру. Зачем ему переходить в «Феррари»? Он работает с «Мерседесом» и знает, что это сотрудничество лучше многих других», — приводит слова Экклстоуна Evening Standart.



Напомним, у Хэмилтона нет контракта на следующий сезон. Кроме того появилась информация, что команда «Мерседес» в скором времени может покинуть чемпионат мира, сохранив за собой лишь роль поставщика силовых установок.

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