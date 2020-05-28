СМИ: Вольф и Стролл получат долю в «Мерседесе», Тото оставит пост руководителя команды

Сезон 2020 года станет последним для Тото Вольфа на посту руководителя команды «Мерседес», сообщает Motorsport-Total. При этом предполагается, что Вольф войдёт в наблюдательный совет команды, подобно тому, как это делал Ники Лауда в качестве неисполнительного директора «Мерседеса». При этом Вольф сохранит свою долю в команде — в настоящий момент он владеет 30% акций.



Что касается оставшихся 70%, то, по слухам, Лоуренс Стролл может заполучить контрольный пакет акций команды, отдав за них акции «Астон Мартин». При этом «Даймлер» получит контроль над «Астон Мартин» и будет позиционировать этот бренд как производителя спортивных автомобилей, в то время как «Мерседес-AMG» будет ориентирован на сектор электродвигателей.



При этом «Мерседес», вероятно, может даже сохранить статус рабочей команды под контролем Тото Вольфа и Лоуренса Стролла, получив название «Даймлер Астон Мартин».



Что касается «Рейсинг Пойнт», то Стролл практически наверняка продаст команду при таком раскладе. В качестве потенциального покупателя немецкие СМИ называют российского бизнесмена Дмитрия Мазепина.