Самый «грязный» пилот в истории Ф-2 начал выступления в симрейсинге с серьёзной аварии
Бывший гонщик Формулы-2 Махавир Раугнатан неудачно начал выступления в виртуальной гоночной серии Isolation eRacing Series. Во время гонки на виртуальном «Интерлагосе» индийского пилота выбил один из соперников на старте, в результате чего болид Рагунатана отправился в отбойник и получил повреждения, из-за которых индус не смог продолжить гонку.
Посмотреть видео можно в «твиттере» RaceFans.
Примечательно, что в Формуле-2 Рагунатан запомнился постоянными нарушениями правил — за сезон 2019 года индийский гонщик умудрился набрать достаточное количество штрафных очков для двух отстранений.
В результате ФИА приняла решение ввести аналог суперлицензии для младших Формул. В настоящий момент эти правила пока не приняты.
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