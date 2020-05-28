Самый «грязный» пилот в истории Ф-2 начал выступления в симрейсинге с серьёзной аварии

Бывший гонщик Формулы-2 Махавир Раугнатан неудачно начал выступления в виртуальной гоночной серии Isolation eRacing Series. Во время гонки на виртуальном «Интерлагосе» индийского пилота выбил один из соперников на старте, в результате чего болид Рагунатана отправился в отбойник и получил повреждения, из-за которых индус не смог продолжить гонку.

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Примечательно, что в Формуле-2 Рагунатан запомнился постоянными нарушениями правил — за сезон 2019 года индийский гонщик умудрился набрать достаточное количество штрафных очков для двух отстранений.



В результате ФИА приняла решение ввести аналог суперлицензии для младших Формул. В настоящий момент эти правила пока не приняты.