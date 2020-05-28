Роберт Шварцман после смерти отца стал президентом цветочной компании

Российский гонщик Формулы-2 пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман сообщил, что после смерти отца стал президентом семейной компании «Цветоптторг».



«Многие знают меня просто как гонщика. Недавно произошла такая ситуация, я стал президентом компании „Цветопторг“. Недавно из-за коронавируса скончался отец. Коронавирус — это не шутки, это серьёзно. Берегите себя.



Компанией в основном рулит дед, он начинал с моим отцом, я же сейчас только учусь, постепенно вхожу в курс дела. Это интересно. Всегда думал, что буду заниматься бизнесом, но не думал, что это произойдёт так рано. К сожалению, жизнь не спрашивает, чего ты хочешь, а берёт и делает.



Я не очень рад этой должности, хотел бы видеть здесь отца. Но такова жизнь. Постараюсь не разочаровать коллег, буду быстро учиться. Надеюсь, ничего здесь не испорчу», — сказал Шварцман в очередном выпуске YouTube-блога Дмитрия Гордея.



Кроме того, Шварцман анонсировал скорый выход YouTube-проекта, в котором он будет участвовать за рулём дорожной «Феррари».



«Вместе с „Феррари“ и „СМП-Рейсинг“ будем делать проект, когда закончится пандемия», — добавил Шварцман.