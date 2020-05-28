Масса не исключил, что Феттель завершит карьеру

Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса поделился мыслями о дальнейших карьерных перспективах четырёхкратного чемпиона мира Ф-1 Себастьяна Феттеля. Бразилец не исключил, что тот завершит карьеру после сезона-2020.

«Себ испытывал давление внутри команды, и, возможно, это заставило руководство принять непростое решение. Чтобы остаться в „Феррари“, ему нужно было быть на 100% уверенным, что он этого хочет, такое же понимание должно было быть и у команды. Просто настало время, когда стороны приняли решение двигаться в разных направлениях.

Вопрос, останется ли Феттель в Формуле-1. Себастьян из тех парней, которые всегда сосредоточены на своих желаниях, так что не удивлюсь, если он даже завершит карьеру. Чтобы остаться, ему нужно будет найти команду, которая даст ему возможности", — приводит слова Массы Nextgen-Auto.



Напомним, после сезона-2020 Феттеля в «Феррари» заменит Карлос Сайнс.