Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Масса не исключил, что Феттель завершит карьеру

Масса не исключил, что Феттель завершит карьеру
Авто / Формула-1 0

Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса поделился мыслями о дальнейших карьерных перспективах четырёхкратного чемпиона мира Ф-1 Себастьяна Феттеля. Бразилец не исключил, что тот завершит карьеру после сезона-2020.

«Себ испытывал давление внутри команды, и, возможно, это заставило руководство принять непростое решение. Чтобы остаться в „Феррари“, ему нужно было быть на 100% уверенным, что он этого хочет, такое же понимание должно было быть и у команды. Просто настало время, когда стороны приняли решение двигаться в разных направлениях.

Вопрос, останется ли Феттель в Формуле-1. Себастьян из тех парней, которые всегда сосредоточены на своих желаниях, так что не удивлюсь, если он даже завершит карьеру. Чтобы остаться, ему нужно будет найти команду, которая даст ему возможности", — приводит слова Массы Nextgen-Auto.

Напомним, после сезона-2020 Феттеля в «Феррари» заменит Карлос Сайнс.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020