Гасли выступит в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли решил попробовать свои силы в виртуальных гонках. Француз выступит в составе команды Veloce Esports, в которую также войдут два профессиональных сим-рейсера и действующий чемпион Формулы-E, экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь, сообщает The Race.

В состав второго экипажа команды Veloce Esports войдёт ещё один экс-пилот Формулы-1, выступающий в Формуле-Е Стоффель Вандорн, его напарником станет Норман Нато.

Виртуальная гонка «24 часа Ле-Мана» начнётся 13 июня. Реальная гонка перенесена на сентябрь.

Напомним, не так давно Пьер Гасли заявил о намерении присоединиться к другим пилотам Формулы-1, которые во время карантина уделяют много времени кибергонкам и участвуют в официальном виртуальном чемпионате Ф-1.