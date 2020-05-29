«Рено» остаётся в Формуле-1
Сегодня, 29 мая, компания «Рено» обнародовала сразу два заявления – корпорация сократит 15 тысяч сотрудников по всему миру, но при этом сохранит команду в Формуле-1.
Как уточнила исполняющая обязанности генерального директора компании «Рено» Клотильда Дельбо, сокращение рабочих мест будет происходить не за счёт увольнений, а при ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников. Это позволит корпорации сэкономить € 2 млрд в течение последующих трёх лет.
«Мы публично заявили и подтверждаем, что сохраняем приверженность Формуле-1. Объявление о поправках в финансовом регламенте, связанных со снижением бюджетных лимитов, хорошо для нас, поэтому мы решили остаться», — приводит слова Дельбо GrandPx.news.
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