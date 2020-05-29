Лехто уверен, что фаворитом на место в «Рено» является Алонсо, а не Боттас

Бывший гонщик Формулы-1 Джей Джей Лехто считает, что вакантное место в «Рено» на 2021 год достанется испанцу Фернандо Алонсо, а не гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу.



«Боттас точно является одним из вариантов для «Рено». Но у Валттери всегда были контракты на один год, и кажется, что к нему не испытывают полного доверия. Сейчас результаты не так важны, как раньше. Поэтому я надеюсь, что ему удастся этот год с точки зрения ведения переговоров.



Стоит отметить, что Валттери был хорош в «Мерседесе». Крепкий пилот, занявший второе место, который смог выиграть гонки, помочь команде взять Кубок конструкторов, став неплохим ориентиром для Льюиса Хэмилтона. Ходили слухи, что его могут позвать в «Ред Булл», но маловероятно, что они пригласят совершенно постороннего парня.



Возвращаясь к «Рено», да, у них проблемы. У коллектива не было результатов в течение многих лет. Поэтому присоединение к «Рено» будет означать согласие на создание команды. Алонсо — политизированный и трудный человек, но всё же двукратный чемпион мира в составе «Рено». Боттас же – пилот без титула в «Мерседесе». Так что, думаю, тут всё предельно ясно», — приводит слова Лехто GrandPX.

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