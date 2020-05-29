«Уильямс» представит новую ливрею до начала сезона

Команда «Уильямс», после того как расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT, до старта сезона-2020 представит новую ливрею для своих болидов.
«Я не вправе вдаваться в детали переговоров, могу лишь сказать, что мы выполнили все наши договорные обязательства перед ROKiT. Очевидно, что ливрея — это то, на что мы должны обратить внимание перед тем, как начать сезон в июле. «Уильямс» представит новую раскраску болидов до первого Гран-при.
Мы всегда проявляем заботу о наших партнёрах. За эти годы было много доказательств, они хотят сотрудничать с командой в долгосрочной перспективе. За последние три месяца мы также внедрили совершенно новый процесс, связанный с нашим коммерческим предложением. Команда работает с новым агентством и пытается по-новому представить «Уильямс» на рынке. Мы уверены в правильности выбранного пути», — приводит слова заместителя директора команды Клэр Уильямс Motorsport.
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