«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
«Спасибо, «Феррари», — написал под снимком Кими.
Фото: instagram.com/kimimatiasraikkonen
Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году за рулём «Заубера» и заработал очки в первой же гонке. Результаты Кими произвели впечатление на владельца «Макларена» Рона Денниса, и он пригласил финского гонщика в свою команду. В 2006-м Райкконен заключил контракт с «Феррари». А через сезон выиграл титул чемпиона мира.
В декабре 2009-го гонщик принял решение покинуть Формулу-1 и перейти в WRC. Через три года Райкконен вернулся и провёл два сезона в составе «Лотуса». В сезоне-2014 Кими вновь перешёл в «Феррари», где выступал до конца прошлого сезона. Пока «Скудерия» не приняла решения заменить его на Шарля Леклера.
- 29 мая 2020
-
13:51
-
13:27
-
11:55
-
11:32
-
10:52
-
10:05
-
09:01
-
09:00
-
00:53
- 28 мая 2020
-
23:35
-
22:59
-
21:56
-
20:32
-
20:09
-
18:46
-
17:55
-
16:05
-
14:21
-
13:36
-
13:26
-
12:15
-
11:48
-
11:30
-
11:10
-
10:32
-
09:59
-
09:00
-
00:38
- 27 мая 2020
-
23:59
-
22:39
-
22:00
-
20:02
-
18:36
-
17:52
-
16:59