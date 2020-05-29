«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.

«Спасибо, «Феррари», — написал под снимком Кими.

Фото: instagram.com/kimimatiasraikkonen

Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году за рулём «Заубера» и заработал очки в первой же гонке. Результаты Кими произвели впечатление на владельца «Макларена» Рона Денниса, и он пригласил финского гонщика в свою команду. В 2006-м Райкконен заключил контракт с «Феррари». А через сезон выиграл титул чемпиона мира.

В декабре 2009-го гонщик принял решение покинуть Формулу-1 и перейти в WRC. Через три года Райкконен вернулся и провёл два сезона в составе «Лотуса». В сезоне-2014 Кими вновь перешёл в «Феррари», где выступал до конца прошлого сезона. Пока «Скудерия» не приняла решения заменить его на Шарля Леклера.