Роб Смедли: сезон-2019 был лучшим в карьере Феттеля

Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли назвал сезон-2019 «лучшим годом» Себастьяна Феттеля в Формуле-1.
Феттель допустил много ошибок и уступил во внутрикомандном соперничестве Шарлю Леклеру. Однако Смедли уверен, что именно трудности сезона-2019 и то, как немец с ними справился, показали, что Себастьян — настоящий чемпион.
«Полагаю, уход Феттеля из Формулы-1 станет большой потерей для спорта. Он на самом деле первоклассный пилот. А ещё я думаю, что его лучший год в Формуле-1… сейчас на меня набросятся… это сезон-2019. Он столкнулся с самой большой проблемой в своей карьере в том году. Многие списали его со счетов. Это было легко сделать, наблюдая, как прогрессирует Шарль и угасает, если хотите, Феттель. Но под конец года мы увидели настоящего Себастьяна.
Он испытывал колоссальное давление. Скорее всего, это был самый серьёзный прессинг за всю его карьеру, хотя за годы в чемпионате у него были сильные напарники, чемпионы. Он доминировал над Кими Райкконеном и Марком Уэббером. Но я не уверен, что ему приходилось принимать столь сложный вызов, как в 2019 году. Мы стали свидетелями чего-то особенного, наблюдая за тем, как Феттель справился с давлением и вернулся.
Думаю, Маттиа Бинотто не согласится со мной в этом, но переломной точкой для Феттеля стал Гран-при России, когда он на старте захватил лидерство. Не важно, как он это сделал, но когда Себастьян возглавил гонку, то самостоятельно принял решение не возвращать позицию. Я считаю это признаком великих гонщиков – они неустанно стремятся к победе», — приводит слова Смедли Crash.net.
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