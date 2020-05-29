Титов: оцениваем разные варианты проведения Гран-при России Формулы-1

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов сообщил, что в Сочи внимательно следят за развитием событий вокруг пандемии коронавируса, и признался, что на данный момент рассматривается несколько вариантов проведения Гран-при России Формулы-1.

«Безусловно, мы в ожидании нашего прекрасного этапа, который пройдёт 25–27 сентября. К этапу мы продолжаем готовиться. Сейчас оцениваются различные варианты и опции на тему того, как провести этап — со зрителями или без, с ограничениями. Мы внимательно следим за обстановкой. Следим за футболом, который возобновится уже 22 июня, посмотрим на этом примере», — сказал Титов в эфире «Инстаграма» на официальной странице «Сочи Автодром».

Функционер подчеркнул, что автодром будет открыт 1 июня, после того как в Краснодарском крае вступит в силу новый этап ослабления карантина.