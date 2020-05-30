Официальный сайт Формулы-1 забыл про подиум Квята в Германии

Официальный сайт Формулы-1 анонсировал трансляцию гонки Гран-при Бразилии-2019 на своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Трансляция состоится сегодня, 30 мая. Описывая анонс, пресс-служба Формулы-1 допустила ошибку, отметив, что именно по итогам гонки в Сан-Паулу команда «Торо Россо» завоевала первый с 2008 года подиум.

«В 2019 году Пьер Гасли пережил больше, чем должен был бы пережить парень в 23 года. Он потерял место в „Ред Булл“, а потом потерял лучшего друга, гонщика Формулы-2 Антуана Юбера. Так что у него уже не было слёз, когда он завоевал шокирующий подиум, первый у „Торо Россо“ с 2008 года», — сказано на официальном сайте Формулы-1.

Между тем подиум Пьера Гасли на гонке в Бразилии стал для «Торо Россо» уже вторым в 2019 году. До этого Даниил Квят на Гран-при Германии в июле завоевал третье место.