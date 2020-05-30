Де ла Роса: испанские пилоты создадут Ферстаппену проблемы

Экс-пилот Формулы-1 Педро де ла Роса убеждён, что его соотечественник Карлос Сайнс создаст проблемы гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Испанские пилоты создадут Ферстаппену проблемы. Все в предвкушении следующего сезона, когда Сайнс начнёт работу с „Феррари“. Карлос очень близок к уровню Макса, и в Испании на него смотрят как на одного из лучших пилотов Формулы-1. Сайнс лучше, чем думают некоторые.

Что касается Алонсо, надеюсь, он вернётся. Он лучший. Фернандо — настоящий зверь. Ему не потребуется много времени, чтобы вернуть форму. Он всегда думает только о гонках и сделает всё, чтобы быть конкурентоспособным", — приводит слова де ла Росы GPblog.

Напомним, Сайнс начнёт выступать в «Феррари» с 2021 года. Фернандо Алонсо, по слухам, ведёт переговоры с «Рено».