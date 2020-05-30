Клэр Уильямс: у «Уильямса» было два плохих сезона, рассуждения о кризисе — преувеличение

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс не считает, что команда пребывает в глубоком кризисе. По её словам, два неудачных сезона кряду могут случиться у любого коллектива.

«У нас было два плохих сезона. Такое может случиться с каждой командой. Нужно принимать во внимание, что делается после таких сезонов. Мы учились на своих ошибках. К сожалению, в этом году гонок ещё не было и у нас не было возможности показать, какого прогресса мы достигли.

До неудачных сезонов мы дважды финишировали в тройке (2014, 2015) и дважды были пятыми (2016, 2017). Мне кажется, рассуждения, что команда в глубоком кризисе, — преувеличение.

Что касается продажи «Уильямса», мы всегда ставим на первое место интересы команды. Думаю, поиск инвесторов на данном этапе соответствует нашей философии, которая заключается в том, чтобы защитить персонал. Полагаю, мы сделали правильный шаг", — приводит слова Уильямс Nextgen-Auto.