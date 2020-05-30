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Три пилота Формулы-1 попали в список самых высокооплачиваемых спортсменов года

Три пилота Формулы-1 попали в список самых высокооплачиваемых спортсменов года
Авто / Формула-1 0

Престижное издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года. В топ-100 оказались сразу три пилота Формулы-1.

Так, шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заработал за год $ 54 млн, что позволило ему занять тринадцатое место в списке. 32-е место у четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, он обогатился на $ 36,3 млн. На 48-м — гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, получивший за год $ 29 млн.

Отметим, что указанные суммы включают в себя как отчисления по контракту, так и заработок на рекламе.

Первое место в рейтинге занимает легендарный теннисист Роджер Федерер ($ 106 млн). Второе место у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 105 млн), тройку самых успешных в финансовом плане спортсменов замыкает ещё один футболист, многолетний лидер «Барселоны» Лионель Месси ($ 104 млн).

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