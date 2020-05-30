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В Австрии одобрили проведение Гран-при Формулы-1 в июле 2020 года

В Австрии одобрили проведение Гран-при Формулы-1 в июле 2020 года
Авто / Формула-1 0

Министерство здравоохранения Австрии одобрило план Формулы-1 по проведению гонок в Шпильберге в июле 2020 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

«Организаторы представили нам концепцию, которая основана на специальных требованиях к гонкам Формулы-1. В ней учтены все необходимые меры, которые препятствуют распространению коронавируса. Концепция соответствует всем требованиям Минздрава. Кроме того, были разработаны особые правила, позволяющие обеспечить высочайший уровень защиты от распространения инфекции», — приводит слова Аншобера Motorsport-Magazin.

Таким образом, с большой долей вероятности, сезон Формулы-1 2020 года действительно стартует 5 июля в Австрии, а 12 июля там же состоится вторая гонка сезона. Официальный календарь Формулы-1 сезона-2020 пока не опубликован.

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