Хорнер: доработка регламента продолжится

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о новом варианте спортивного, технического и финансового регламентов Формулы-1.



«Сейчас утверждена общая концепция регламента, но некоторые вопросы требуют доработки. Контроль финансов — новая тема для Формулы-1. Создать общий потолок расходов с учётом различий в организациях получилось с большим трудом. Но командам удалось найти точки соприкосновения и прийти к соглашению, несмотря на то что существовало несколько действительно экстремальных вариантов.



Но процесс ещё не закончился, доработка правил продолжится. Нам тоже предстоит поменять бизнес, чтобы соответствовать новым правилам, так что мы сейчас работаем над изменениями в структуре нашей организации», — приводит слова Кристиана Хорнера официальный сайт «Ред Булл».