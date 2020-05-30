Алонсо выиграл ещё две виртуальные гонки, Баттон стал чемпионом «Кубка легенд»

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1», двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», чемпион мира по гонкам на выносливость Фернандо Алонсо одержал ещё две победы в виртуальных гонках.



На заключительном этапе виртуального «Кубка легенд», который проходил на трассе в Сильверстоуне, Алонсо выиграл оба заезда. По итогам первой гонки вторым финишировал Дженсон Баттон, третьим к финишу пришёл Ян Магнуссен. Этот подиум позволил Баттону стать чемпионом второго сезона серии виртуальных гонок.



Во второй гонке Алонсо записал на свой счёт вторую победу. Вторым финишировал Дарио Франкитти, третьим — Хуан Пабло Монтойя. Баттон в заключительной гонке сезона шёл на третьей позиции, но замедлился на последнем круге, чтобы пропустить вперёд Эммануэле Пирро, которого случайно выбил с трассы в начале заезда.