30 июня в прокат выйдет фильм о единственной пилотессе, которой удалось набрать очки в Ф-1

30 июня в прокат выйдет фильм о единственной пилотессе, которой удалось набрать очки в Формуле-1, сообщает Deadline.



Документальная лента Рияны Хартли и Винсента Трана расскажет историю о Лелле Ломбарди, являющейся пока единственной женщиной-гонщицей, которая смогла набрать очки в гонке чемпионата Формулы-1. Ломбарди добилась этого на Гран-при Испании 1975 года, финишировав на шестой позиции.



Та гонка в Испании была омрачена трагедией — на 25-м круге дистанции Ральф Штоммелен вылетел с трассы, в результате аварии погибли пять зрителей. Гонка была остановлена, так что пилоты получили только половину очков. Ломбарди записала на свой счёт 0,5 очка за шестую позицию на момент остановки гонки.



Ломбарди за свою карьеру провела 17 Гран-при, в 12 из которых стартовала.