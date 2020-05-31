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Абитебуль подтвердил интерес «Рено» к Алонсо

Абитебуль подтвердил интерес «Рено» к Алонсо
Авто / Формула-1 0

Глава «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил интерес команды к двукратному чемпиону мира Формулы-1 Фернандо Алонсо. Вместе с тем функционер подтвердил, что в Энстоуне рассматривают и другие варианты.

«У нас много вариантов. В следующем году на рынке будет много доступных пилотов. Один из них — Алонсо, но есть и другие. Единственное, что могу сказать, мы возьмём время на размышление. Это будет очень важное решение. Мы не хотим идти по пути „Макларена“ и „Феррари“.

Честно говоря, принимать решение о составе пилотов, когда сезон даже не начался, мне кажется немного странно. Выбор пилота — последний пазл в процессе нашей перестройки. Важно взять время на раздумье и сделать правильный выбор", — приводит слова функционера Nextgen-Auto.

Напомним, после завершения сезона-2020 «Рено» покинет Даниэль Риккардо.

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