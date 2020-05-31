Зак Браун: Риккардо станет ориентиром для Норриса
Глава «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о Даниэле Риккардо, который с 2021 года будет выступать в составе команды из Уокинга. По словам функционера, австралиец станет ориентиром для Ландо Норриса.
«Мы хотели заполучить Даниэля и раньше, но он подписал контракт с „Рено“. Я много лет являюсь фанатом Риккардо. Он очень агрессивен на трассе и не боится борьбы с сильными соперниками. Надеюсь, мы дадим ему сильную машину, хотя это будет сложно, ведь в 2021 году правила останутся такими же.
Думаю, Даниэль поможет Ландо и будет хорошим ориентиром. Мы знаем, он способен выжимать из болида максимум. Чувствую, что Риккардо может сыграть важную роль по возвращению в число топ-команд", — приводит слова Брауна Nextgen-Auto.
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